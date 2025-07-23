"اليد السوداء" يقدم أولى لياليه بالمهرجان القومي للمسرح (صور)

استقبل مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الثلاثاء، أولى ليالي العرض المسرحي "اليد السوداء" لفرقة بورسعيد النوعية المسرحية "ابدأ حلمك"، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة.

مسرحية اليد السوداء

العرض تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد، وتدور أحداثه في إطار ملحمي خلال فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، لتسليط الضوء على دور المقاومة الشعبية، والتأكيد على قدرة الإنسان على الدفاع عن أرضه وحريته.

وشهد العرض حضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الفنان جلال عثمان، والمخرج محمد الطايع، ولفيف من النقاد والصحفيين والإعلاميين.

فريق مسرحية اليد السوداء

اليد السوداء" تمثيل: أحمد آدم، حسني عكري، عبد الرحمن يسري، ياسمينا الزيات، أحمد سعد، مينا سمير، يحيى النبوي، أبانوب عادل، سوسنة عماد، مريم عبد المنعم، جايدا الجباس، محمد مجاهد، أحمد معطي، أحمد شحاتة، محمد هريسة، أحمد السعيد، محمد قناوى، أمينة العربي، ريم البنداري، إياد إبراهيم، ولاء وحيد، عبد الرحمن خالد، كلارا مينا، يوسف عادل، محمد الكسار، عبد الله الدربكي، عبد الرحمن بركات، مروان العربي، محمد عمرو، طارق حلاوة، هند يسري، منة هاني، محمد شيخون، يوسف زهران، محمد ملوك، سلمى يسري، والطفل مازن عبد الملك.

والعرض ديكور محمد علي، تنفيذ ديكور مجدي نجم، إضاءة شادي عزت، ملابس وماكياج يوستينا نعيم، إعداد موسيقي محمد هريسة، تصميم استعراضات كريم مصطفى، وبمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد أبو صالح، مساعد مخرج محمد الكسار، عبد الرحمن خلاف، كيرلس ناجي، ومحمد رخا، ومخرج منفذ مينا سمير.

كما أن العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وتم ترشيحه للمهرجان عقب حصوله على 7 جوائز بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة.

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