15 صورة ترصد عرض "الملك وأنا" بالمهرجان القومي للمسرح

قدم فريق العرض المسرحي “الملك وأنا” بطولة النجمة لقاء الخميسي، مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

عرض الملك وأنا

وشهد عرض “الملك وأنا” لجنة تحكيم العروض المسرحية برئاسة الفنان رياض الخولي، كما شهد العرض حضورا جماهيريا كبيرا.

فريق مسرحية الملك وأنا

"الملك وأنا" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، من إخراج محسن رزق، تدور فكرتها حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين"؛ لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

أبطال مسرحية الملك وأنا

ويشارك في بطولة العرض الفنانون: لقاء الخميسي، وفريد النقراشي، وهدى هاني، وهبة محمد، ونور الشرقاوي، وخالد إبراهيم، وعلاء عيد، وأشرف شكري، وراندا إبراهيم، و10 أطفال من الموهوبين والموهوبات وفنانو فرقة تحت 18، والتي يديرها الفنان طارق مرسي التابعة لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

العرض ديكور د. حمدي عطية، وملابس د. مروة عودة، وأشعار عادل سلامة، وألحان عصام كاريكا، وإضاءة عز حلمي، واستعراضات حسن شحاتة، وجرافيكس جون بهاء، ومخرجان منفذان عماد عبد العظيم، وياسر جمعة، مساعدي الإخراج دعاء عبد الرحمن، ومحمود علاء، ومحمد خلفاوي.

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