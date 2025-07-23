وزارتا التعليم تكشفان المسارات الجامعية لطلاب البكالوريا والثانوية العامة 2026.. والتطبيق بداية من العام القادم

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظام البكالوريا الجديد، وكذلك تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن المساعي المتواصلة لضمان مستقبل تعليمي أفضل لشباب مصر، وتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع ميول وقدرات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

وسيبدأ تطبيق النظام الجديد على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، سواء كانوا ضمن نظام البكالوريا الجديد أو نظام الثانوية العامة.

ويهدف هذا التوضيح المبكر إلى التالي:

-منح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للاطلاع على الخيارات المتاحة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارهم التعليمي المستقبلي.

-تم توضيح تفاصيل المسارات المختلفة في البكالوريا، وكذلك الشعب في الثانوية العامة، والكليات والتخصصات الجامعية لكل منها، في الصور المرفقة بهذا البيان. وقد تم مراعاة التكافؤ بين مسارات البكالوريا والشعبة المقابلة لها في الثانوية العامة لضمان عدالة الاختيار.

-تؤكد الوزارتان على أن هذا التوضيح المبكر للمسارات والتخصصات يأتي في إطار حرصهما على توفير أقصى درجات الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء الأمور.

-كما يهدف إلى تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات واعية بناءً على اهتماماتهم وقدراتهم.

-التوافق مع ميول وإمكانيات كل طالب من خلال تمكين الطلاب من اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم.

-تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠: من خلال بناء جيل قادر على المنافسة والابتكار في مختلف المجالات.

-يعد هذا الإعلان خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم المصري، ويؤكد على التزام الدولة بتقديم أفضل الفرص التعليمية لجميع أبنائها، بما يضمن لهم مستقبلًا مشرقًا يسهم في نهضة الوطن.

نستعرض في الخطوات التالية الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا في مسار الهندسة وعلوم الحاسب:

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

علوم الأرض

التنمية والتكنولوجيا زراعية

التربية الفنية

التكنولوجية المصرية الصينية

التربية الموسيقية

التربية (طفولة)

التجارة

التربية تعليم أساسي الحلقة الابتدائية

الأعمال

التنمية والتكنولوجيا - مالية وإدارية

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات

الآداب باستثناء الجغرافيا وعلم النفس

التربية - الأقسام الأدبية باستثناء الجغرافيا وعلم النفس

الهندسة

البنات "آداب" باستثناء الجغرافيا وعلم النفس

التخطيط العمراني

البنات "تربية" الأقسام الأدبية باستثناء الجغرافيا وعلم النفس

الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الفنون الجميلة (فنون)

التربية للطفولة المبكرة

الفنون التطبيقية

علوم ذوي الإعاقة والتأهيل

علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

الحقوق

الفنون الجميلة (عمارة)

الإعلام

العلوم (رياضة)

الآثار

التربية (رياضة)

السياحة والفنادق

والتعدين علوم البترول

التربية النوعية

تكنولوجيا التعليم الصناعي

الخدمة الاجتماعية

الثروة السمكية

دار العلوم

علوم الرياضة التربية الرياضية سابقا

البنات طفولة - اقتصاد منزلي

الجامعات التكنولوجية والمعاهد العليا والمتوسطة في نفس التخصصات

البنات (علوم)

الاقتصاد المنزلي

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض التفاصيل الكاملة للكليات والمعاهد المتاحة لطلاب البكالوريا في مسار الآداب والفنون:

الخدمة الاجتماعية

دار العلوم

علوم الرياضة التربية الرياضية سابقا

الفنون الجميلة (فنون)

التربية للطفولة المبكرة

علوم ذوي الإعاقة والتأهيل

علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

التربية الفنية

التربية الموسيقية

التربية (طفولة)

التربية تعليم أساسي الحلقة الابتدائية

الاقتصاد المنزلي

الألسن بشرط درام دراسة لغة أجنبية ثانية

الآداب كل التخصصات

التربية كل التخصصات الأدبية

البنات "آداب" كل التخصصات الأدبية

البنات "تربية" كل التخصصات الأدبية

الاقتصاد والعلوم السياسية

الحقوق

الإعلام

الآثار

السياحة والفنادق

التربية النوعية

البنات طفولة - اقتصاد منزلي

مسار الآداب والفنون

الجامعات التكنولوجية والمعاهد العليا والمتوسطة في نفس التخصصات.

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