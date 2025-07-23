تجديد حبس متهم بتزوير مستندات رسمية للنصب على راغبي السفر بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس عنصر إجرامي شديد الخطورة، بتهمة تزوير مستندات رسمية وعرفية وانتحال صفة مالك شركات، بهدف النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

نشاط إجرامي منظم عبر الإنترنت

كشفت التحريات أن المتهم – مقيم بمحافظة الجيزة – أنشأ وأدار العديد من الصفحات الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا أسماء شركات سياحة وهمية، وادعى توفير فرص عمل بالخارج، بهدف استقطاب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

ضبط المتهم والأدلة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعُثر بحوزته على أوراق خاصة بشركات سياحة، بطاقات دفع إلكتروني، أكلاشيه باسم شركة وهمية، وجهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة.

بفحص المضبوطات تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه من وقائع.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية ملاحقة مزوري المحررات الرسمية ومروجي الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على أمن المواطنين وأموالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.