الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

حبس متهم بتزوير مستندات رسمية للنصب على راغبي السفر

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عنصر إجرامي شديد الخطورة، لقيامه بتزوير مستندات رسمية وعرفية وانتحال صفة شركات وهمية، بهدف النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

نشاط إجرامي منظم عبر الإنترنت

كشفت التحريات أن المتهم – مقيم بمحافظة الجيزة – أنشأ وأدار العديد من الصفحات الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا أسماء شركات سياحة وهمية، وادعى توفير فرص عمل بالخارج، بهدف استقطاب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

كان يطلب من ضحاياه تحويل الأموال على محافظ إلكترونية مربوطة بأرقام هواتف محمولة مختلفة، بدعوى إنهاء إجراءات السفر، مستخدمًا في ذلك محررات مزورة وأختام مقلدة منسوبة لجهات حكومية.

ضبط المتهم والأدلة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعُثر بحوزته على أوراق خاصة بشركات سياحة، بطاقات دفع إلكتروني، أكلاشيه باسم شركة وهمية، وجهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة.

بفحص المضبوطات تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه من وقائع.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية ملاحقة مزوري المحررات الرسمية ومروجي الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على أمن المواطنين وأموالهم.

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