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رياضة

آخر تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

حسن شحاتة، فيتو
حسن شحاتة، فيتو

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات المتعلقة بالحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الوطني، والذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الماضية.

وطمأن شوبير الجماهير ومحبي "المعلم" على استقرار حالته بعد خضوعه لتدخل طبي عاجل، مؤكدًا تجاوز "المعلم" للمرحلة الحرجة.

ارتفاع حاد في نسبة "الصفراء"

وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن الكابتن حسن شحاتة عانى من ارتفاع حاد في نسبة "الصفراء"، ما تسبب له في مشاكل صحية بالمعدة، وهذه الحالة استدعت تدخلًا طبيًّا سريعًا وإجراء فحوصات دقيقة لتشخيص السبب وتقديم العلاج اللازم، وقد تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لتركيب دعامة، وهي العملية التي أكد شوبير أنها تمت بنجاح تام، مما أدى إلى استقرار الحالة الصحية للمدير الفني الكبير واستعادته عافيته تدريجيًا.

 

وأشار شوبير إلى أن الكابتن حسن شحاتة غادر المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تأكد الأطباء من تحسن حالته واستقرارها بشكل كبير، على أن يعود "المعلم" إلى المستشفى خلال الأيام المقبلة لاستكمال بعض الفحوصات الطبية الدورية والضرورية، وذلك للاطمئنان الكامل على صحته وضمان تعافيه التام وعودته لممارسة حياته الطبيعية.

وأتم شوبير، أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، قام  بزيارة المعلم في المستشفى للاطمئنان عليه، كما تلقى اتصالًا هاتفيًا من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاستفسار عن حالته الصحية وتقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل.

 

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