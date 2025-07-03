بشكتاش يتعاقد مع تامي أبراهام على سبيل الإعارة من روما

أعلن نادي بشكتاش التركي، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الإنجليزي تامي أبراهام قادمًا من نادي روما الإيطالي في صفقة إعارة لمدة موسم واحد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي روما للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا.

تفاصيل إعارة تامي أبراهام إلى بشكتاش

ووفقًا لقناة "سكاي" الإيطالية، تضمنت الصفقة رسوم إعارة بقيمة مليوني يورو، مع شرط إلزامي للشراء بقيمة 13 مليون يورو في نهاية الموسم.

كما تشمل الصفقة مكافآت محتملة تصل إلى مليوني يورو إضافية بناءً على أداء تامي أبراهام.

ويسعى أبراهام، البالغ من العمر 27 عامًا والذي سبق له اللعب مع تشيلسي، لاستعادة تألقه في الدوري التركي بعد فترة متقلبة مع فريق روما الإيطالي.

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