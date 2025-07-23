محمد أبو العلا: علينا استكمال مشروع عبد الناصر ودعم الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى إن ذكرى ثورة ٢٣يوليو تمثل حدثا تاريخيا لمصر فحسب وإنما للأمة العربية ككل فهى التى قادت التحرر فى العالم وأعادت مصر للمصريين.

وأضاف فى تصريح لفيتو: نحن تربينا وعشنا على مبادئ ٢٣يوليو ومبادئ الزعيم جمال عبد الناصر وعايشنا الظروف الصعبة التى واجهته.

وأكد أن إنجازات ٢٣يوليو لا تحصى فى التعليم والصحة والقضاء على الإقطاع وبالتالى علينا استكمال مشروع عبد الناصر ودعم الرئيس السيسي فى ظل التحديات الحالية.

وتوافد منذ قليل، العشرات من محبي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى الضريح الخاص به بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة، وذلك للاحتفال بالذكرى الـ٧٣لثورة 23 يوليو 1952.

وحمل الزوار صور الزعيم الراحل، كما وضع آخرون باقات من الورود على الضريح، كما قام بعضهم بقراءة آيات من القرآن الكريم على روح الراحل.

ميلاد جمال عبدالناصر

وُلد عبد الناصر في حى باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير 1918 بعد انتقال الأسرة للإقامة بالإسكندرية حيث كان يعمل والده وكيلًا لبريد باكوس وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء فى منزل القنواتى بباكوس وبعد ذلك أصبحت الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وأصبح يلجأ إليها بين الحين والآخر.

محبو عبد الناصر

وهناك إنجازات عديدة لعبد الناصر خاصة فى ملف العدالة الاجتماعية حيث كان يرى أن الشعب هو مَن يملك ثروات البلاد ورفض مجتمع الـ 5% الأغنياء بجانب دعم الفلاح ومجانية التعليم وإنشاء المصانع الذى ساهم فى تنفيذ إنجازاته واهتم أيضًا بدعم الفلاح المصرى من خلال طرح أراض زراعية كثيرة للفلاح المصرى من أجل زراعتها وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعى إلى جانب إنشاء المصانع لتشغيل الشباب إلى جانب التعليم.

وجاءت أبرز مبادئ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كالتالي:

-الحرية والاشتراكية والوحدة للقضاء على مشكلات العالم العربي الأربعة: وهي الاستعمار والتخلف والطبقية والتجزئة بين أقطار العالم العربي.

-حرية الشعب بكامله.

-الاعتقاد بأن الاشتراكية أساس التقدم الاقتصادي، وهي أساس بناء مجتمع الكفاية والعدل، والمجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية.

-توزيع الثروة الوطنية لتحقيق التغيير الاجتماعي.

- الاشتراكية العلمية.

- الوحدة هي أساس القوة العربية، والعروبة أو القومية العربية هي أساس قيام الوحدة.

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