بعد فوزه بلقب الدوري العراقي، مؤمن سليمان يطالب بتطوير تقنية الفيديو والملاعب

أكد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، أن عودة فريق الزوراء بقوة للمنافسة على لقب الدوري الموسم الماضي جعل الموسم قويا وتنافسيا مثيرا.

مؤمن سليمان يفوز بلقب الدوري العراقي

وقاد سليمان فريق الشرطة للتتويج بلقب الدوري العراقي في الموسم الماضي بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه الزوراء.

وأشار مؤمن سليمان في تصريحات للصفحة الرسمية للدوري العراقي إلى أن الموسم الجديد سيكون أصعب مع الصفقات المميزة التي أبرمتها الفرق الصاعدة بجانب تواجد عدة فرق تسعى للمنافسة.

وأوضح أن “المنافسة شريفة وعادلة في الدوري العراقي”، مؤكدًا أن كثافة المباريات في وقت قليل يؤثر على نتائج الأندية، "لكن الاتحاد العراقي أصر على استمرار هذا العدد من اللقاءات ويجب التعامل مع الواقع".

تصريحات مؤمن سليمان

وأضاف: "هناك تطور واضح في عدة أمور تخص البطولة خاصة تطبيق تقنية الفيديو وأيضًا مستوى الأندية والملاعب، مشيرا إلى أن الزوراء كان منافسًا قويًّا في الدوري العراقي خلال الموسم الماضي، لكن الموسم الجديد سيشهد عودة قوية لفريقي الطلبة والقوة الجوية وهو ما يشعل الصراع على اللقب وبالتالي الدوري لن يتم حسمه مبكرًا.

وأكد أن كرة القدم للجماهير وهو ما يجعله باحثًا عن تقديم أداء ممتع مع فريق الشرطة موضحًا أن الجماهير هو الضلع الأول لتطور الدوري العراقي.

وتابع: "الكرة العراقية تطورت بشكل مذهل خلال السنوات الأربع الماضية والأمر ملحوظ في البنية التحتية والملاعب".

وطالب سليمان بتطوير تقنية الفيديو بشكل أفضل والتعامل مع اللعبات بشكل أسرع بجانب ارتفاع نسق المباريات بين الأندية كي لا يشعر الجمهور بالملل.

وأكد أن الاهتمام بملاعب التدريب أمر ضروري للغاية لكي يتطور مستوى اللاعبين وفي النهاية الأمر سيصب في مصلحة المنتخب العراقي.

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