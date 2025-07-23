رغم النهاية السعيدة، “فات الميعاد” أغلق قصة ريم وترك حكايات أخرى معلقة

أسدل مسلسل فات الميعاد ستاره بنهاية دافئة جمعت بين معتصم وبسمة ومسعد، بعد صراعات استمرت حلقات طويلة حول حضانة الطفلة ريم، وبعد أن كادت الطفلة أن تضيع وسط النزاعات، أدرك الجميع أن حياتها وتربيتها مسئوليتهم المشتركة، وأن الخلاف لم يكن إلا على حساب براءتها واستقرارها.

لكن رغم هذه النهاية الإنسانية التي لامست قلوب كثيرين، شعر عدد من متابعي المسلسل أن الحلقة الأخيرة أغفلت عددًا من القصص المهمة التي عاشوا معها طوال العمل دون الكشف عن نهايتها، فالتركيز انصب بالكامل على ريم، بينما ضاعت تفاصيل مسارات شخصيات أخرى في زحام النهاية كان الجمهور يتمنى معرفتها.

ولقد تداول عدد من متابعي المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي آرائهم حول هذا الأمر، فتساءل البعض عن مصير شخصية سارة، التي جسدتها الفنانة ولاء الشريف، الذي رآه البعض أنه ظل معلقًا، من دون توضيح هل سارة بالفعل كانت متزوجة في دبي أم أنها كانت تتلقى علاجا بالخارج، حيث إن الأحداث منحت البعض شعورًا بأن سارة ستعود إلى الواجهة مرة أخرى خاصة في ظل تدهور الحالة النفسية لابنها بالتبني “مصطفى” وكذلك تحسن علاقتها بمعتصم بينما كانت علاقة الأخير ببسمة تتدهور.

كما تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى تبني معتصم وسارة لمصطفى، وما تأثير ذلك بشكل فعلي على الأحداث؟، بالإضافة إلى التساؤل عن جدوى الاهتمام بحياة يوسف شقيق بسمة وما أهمية التركيز في أحداث المسلسل عن تفاصيل عمله إن لم يتم الكشف عن نهاية هذه القصة.

بينما تعجب البعض من توقف قصة فاطمة وعمر فجأة دون الإشارة إلى ملامح مستقبلهما، حتى أنهما لم يكونا ضمن المدعويين في عيد ميلاد ريم، كذلك لم تحسم النهاية أي تفاصيل عن حياة طارق وليلى، ولم يتم الكشف كذلك عن مصير علاقة عمر ودينا بعد رفض الأخيرة طلب عمر بالعودة لحياتهما قبل فاطمة، وطلبها منه أن يحاول تنفيذ أفكاره لتوفير لها ولأبنائها حياة كريمة لا أن يقبل بما تمليه عليه فاطمة.

ومن أبرز آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا السياق، قال حساب باسم كريم السيد: “كميه حشو في المسلسل وفي الاخر الموضوع اتحل ودي..طب ما كان من الأول ولا لازم ريم تتوه.. ما كانت ممكن تتوه من الحلقه الـ ١٥ وخلاص ونقفل علي كده”، وعلق حساب يحمل اسم رانيا سليمان: “ايه النهايه دي.. فين بقي دور فاطمه وليلي اخوات معتصم فين كل ده.. حاسة الحلقه متكروته”، بينما قال حساب يدعى مريم زين الدين: “صناع مسلسل فات الميعاد ركزوا ف بسمه وبنتها ونسيوا تسلسل الاحداث واختلاف الاعمار والاحداث والقصص التانيه اللي بتقع منهم”، بينما قال حساب باسم هبة أنيس: “ فات الميعاد خلص ومعرفناش عمر وفاطمة حصل لهم إيه”

أبطال مسلسل “فات الميعاد”

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

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