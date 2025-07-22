الثلاثاء 22 يوليو 2025
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جبران: تقدم كل الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

تفقد وزير العمل محمد جبران، ومحافظ مرسي مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، القوافل الطبية للكشف المجاني على العمالة غير المنتظمة، بمنطقة "الداون تاون" بالعلمين الجديدة، بالتعاون بين مديريتي العمل والصحة بمحافظة مرسى مطروح.

وذلك في إطار مشاركة الوزارة فى تقديم الخدمات المختلفة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى في العلمين الجديدة، تنفيذًا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجا. 

وتقدم القوافل خدمات الكشف الطبي وتوزيع الأدوية بالمجان، في عدد من التخصصات من بينها: العيون والباطنة، والعظام، والجراحة العامة، والأسنان، والأشعة،وصرف الأدوية،وعمل التحويلات للحالات التي يثبت حاجتها لتدخل طبي أكبر ودخول مستشفى.

ووجه الوزير جبران الإدارات المعنية بالوزارة، بالمتابعة وتذليل كافة العقبات لإنجاح هذه الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لفئة العمالة المنتظمة، التي تحظى بمتابعة وتقدير من فخامة الرئيس السيسي الذي يوجه باستمرار حماية هؤلاء الكوادر التي تساهم في بناء المشروعات القومية داخل الجمهورية الجديدة.

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