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أخبار مصر

اليوم، مصر تحتفل بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو.فيتو
ثورة 23 يوليو.فيتو

تحتفل مصر اليوم الأربعاء، بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة فأنهت الاستعمار الطويل وأرخـت لاسـتقلال مصـر الفعلي وسـيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني، وشهد التاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة، ويضع اسمها في ذرى عالية عربيًا، وأفريقيًا، ودوليًا.

 الذكرى الثالثة والسبعون لثورة 23 يوليو المجيدة

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعربت وزارة الخارجية عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي مثّلت محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية، ومهّدت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني

كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو المجيدة.

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