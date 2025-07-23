المتحدثة باسم البيت الأبيض تنصح عائلة بايدن بالصمت

نصحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، عائلة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالصمت.



وقال ليفيت لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن هانتر وعائلته الإجرامية بأكملها بحاجة إلى إعادة النظر في أنفسهم وإدراك مدى خذلانهم لبلدنا".

وأضافت: "عليهم العودة إلى بيوتهم والصمت، لأنهم منفصلون تمامًا عن الواقع الذي تعيشه الغالبية العظمى من مواطنينا".

وكانت قناة "تشينل 5" قد نشرت على موقع "يوتيوب"، يوم الإثنين، مقابلة مطوّلة مع هانتر بايدن، وجّه فيها انتقادات حادة لمواطنيه الغاضبين من تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية.

وكان البيت الأبيض قد رد بقوة في وقت سابق على انتقادات هانتر بايدن لسياسة ترامب في ملف الهجرة، مشيرًا في بيان رسمي إلى أن نجل الرئيس السابق قد يكون منزعجًا بسبب تشديد إجراءات مكافحة تهريب المواد المخدرة إلى البلاد.

ويعد هانتر بايدن أول ابن رئيس أمريكي في السلطة يواجه تهما جنائية، ووُجهت إليه تهمتان بالتهرب الضريبي المتعمد، ووفق لائحة الاتهام، فقد أنفق مبالغ طائلة على المخدرات.

كما يُتهم بايدن الابن بحيازة مسدس كولت بشكل غير مرخص خلال فترة كان فيها وفق المحققين مدمنًا للمخدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.