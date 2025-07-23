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ثقافة وفنون

ابنة لطفي لبيب تكشف آخر تطورات وضعه الصحي

لطفي لبيب، فيتو
لطفي لبيب، فيتو

كشفت ابنة الفنان لطفي لبيب عن آخر تطورات حالة والدها الصحية بعد خروجه من المستشفى منذ أيام. 

تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب 

وقالت ابنة لطفي لبيب في تصريح خاص لـ فيتو إن والدها حالته في تحسن ومستقرة، مشيرة إلى أنه يقضي وقته مع الأسرة في المنزل، مقدمة الشكر لكل من سأل عن والدها.

وكان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، قد زار الفنان لطفي لبيب في منزله بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا نقل على إثرها إلى المستشفى.

أول ظهور للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لأزمة صحية 

ورافق الفنان حمزة العيلي الأب بطرس دانيال في زيارته إلى لطفي لبيب في منزله للاطمئنان على حالته الصحية.

وأعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنان القدير لطفي لبيبكان قد تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض صحية متزامنة.

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