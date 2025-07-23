ابنة لطفي لبيب تكشف آخر تطورات وضعه الصحي

كشفت ابنة الفنان لطفي لبيب عن آخر تطورات حالة والدها الصحية بعد خروجه من المستشفى منذ أيام.

تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

وقالت ابنة لطفي لبيب في تصريح خاص لـ فيتو إن والدها حالته في تحسن ومستقرة، مشيرة إلى أنه يقضي وقته مع الأسرة في المنزل، مقدمة الشكر لكل من سأل عن والدها.

وكان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، قد زار الفنان لطفي لبيب في منزله بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا نقل على إثرها إلى المستشفى.

أول ظهور للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لأزمة صحية

ورافق الفنان حمزة العيلي الأب بطرس دانيال في زيارته إلى لطفي لبيب في منزله للاطمئنان على حالته الصحية.

وأعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنان القدير لطفي لبيبكان قد تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض صحية متزامنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.