محمد النني يتخذ قرارا مفاجئا قبل انطلاق الموسم الجديد

أعلن الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط فريق الجزيرة الإماراتي، عن قرار مفاجئ قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

قرار محمد النني الجديد

وقرر محمد النني ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن النشر عبر حسابه بموقع إنستجرام، كما هو معتاد بشكل يومي.

وفسر لاعب وسط منتخب مصر السابق هذا القرار بتركيزه الشديد مع فريقه خلال الفترة الحالية وانشغاله ببعض الأمور.

وأكد النني أنه سيعود قريبا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا متابعيه بعدم التحدث عن أسباب هذا القرار بشكل تفصيلي.

رسالة محمد النني إلى متابعيه

وقال النني: "أنا آسف يا جماعة، سأغلق حسابي عبر انستجرام لفترة، وإن شاء الله سأعود قريبًا".

وأضاف: "بالله عليكم لا أريد أن يقول أحد ماذا حدث.. الأمر كله أنني منشغل مع النادي هذه الأيام، ولا أريد أمورًا أخرى تشغلني".

وانضم النني صاحب الـ 32 عامًا إلى الجزيرة في شهر أغسطس 2024 بعد نهاية عقده مع آرسنال.

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