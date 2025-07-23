والد الأول علمي علوم بالثانوية العامة بالغربية: ابني تعب وثابر وكان لازم أفرحه برحلة عمرة (فيديو)

تصدَّر الطالب عمر سعد الدين كامل قائمة أوائل الثانوية العامة "شعبة علمي علوم" على مستوى الجمهورية في مشهد مفعم بالفخر والسعادة بعدما حقق إنجازًا دراسيًّا مميزًا تُوِّج بتكريم عائلي خاص تمثل في هدية عمرة من والده، عرفانًا بتفوقه واجتهاده.

عمر، ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية، التحق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، والتي تُعد من بين أصعب وأهم النظم التعليمية في مصر، حيث تعتمد على البحث العلمي، والابتكار، والمشروعات متعددة التخصصات. وعلى مدار ثلاث سنوات، أثبت عمر تميزه العلمي والتزامه الكبير، ليحصد المركز الأول في الشعبة العلمية علي مستوى الجمهورية، وسط إشادة واسعة من معلميه وزملائه.

وفي تصريحات خاصة، عبر الطالب المتفوق عن فرحته البالغة بهذا التكريم العائلي، قائلًا: "رحلة العمرة كانت حلمًا منذ فترة، وفرحتي بالنجاح اكتملت بسفرنا إلى الأراضي المقدسة... دي كانت أجمل هدية ممكن أبدأ بيها مشوار حياتي الجامعية".

أما والده، الأستاذ الجامعي فأوضح أن هذا التفوق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تعب ومثابرة لسنوات طويلة، مضيفًا: "عمر كان قد التحدي.. وكان لازم أفرّحه بحاجة تليق بتعبه، فكانت عمرة شكرًا لله وأول مكافأة في طريقه".

ويحلم عمر باستكمال دراسته في كلية الطب، والمساهمة مستقبلًا في تطوير مجال البحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن مشواره في STEM جعله أكثر وعيًا بأهمية العلم والتفكير النقدي في صناعة التغيير.

قصة عمر سعد الدين كامل ليست فقط قصة تفوق دراسي، بل نموذج مُلهم يجسد ثمار الإصرار، والدعم الأسري، والإيمان بالقدرات، ويعكس الوجه المضيء لشباب مصر الطامح لبناء المستقبل.

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