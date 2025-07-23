الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار سيارات Genesis في السوق المصري

سيارات Genesis في
سيارات Genesis في السوق المصري، فيتو

تواصل Genesis العلامة الكورية، توسعاتها الطموحة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال افتتاح أول صالة عرض لها في مصر، ويمثل هذا الافتتاح خطوة إستراتيجية هامة ضمن خطط النمو الإقليمي ودخول العلامات الفارهة لمصر.


وتطرح Genesis في السوق المصري مبدئيًّا مجموعة سياراتها الكهربائية: GV70 الكهربائية، G80 الكهربائية، وGV60، إلى جانب إتاحة الطرازات بالوقود (ICE) للطلب المسبق.

وتأتي أسعار سيارات Genesis التي تم طرحها في السوق المصري كالآتي:
 

سيارات G80 Electrified
يصل سعر الفئة Dynamic: نحو 4,750,000 جنيه

يصل سعر الفئة Advanced:  نحو 4,950,000 جنيه

يصل سعر الفئة Performance: نحو 5,450,000 جنيه
 

سيارات GV70 Electrified

يصل سعر الفئة Dynamic: نحو 4,500,000  جنيه
 يصل سعر الفئة Advanced: نحو 4,800,000  جنيه

 

سيارات GV60 Electrified

يصل سعر الفئة Dynamic: نحو 3,500,000 جنيه

يصل سعر الفئة Advanced:نحو  4,100,000 جنيه

يصل سعر الفئة Performance:  نحو 4,950,000 جنيه


وفي هذا السياق، صرح عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة Genesis الشرق الأوسط وإفريقيا: “يمثل وجودنا في مصر خطوة محورية في توسع Genesis المستمر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي منطقة أصبحت في وقت قصير محركًا أساسيًّا لنمو العلامة التجارية”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار سيارات الشرق الاوسط وافريقيا الشرق الأوسط العلامة التجارية سعار سيارات

الأكثر قراءة

منها جون إدوارد، 3 أسباب لفشل صفقة انتقال تيدي أوكو إلى الزمالك

مقتل 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين أولاد عمومة بقنا

تنسيق الجامعات 2025.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات بالنظام القديم والحديث

بعد رسالة "يمهل ولا يهمل"، شقيقة النني تدافع عن زوجته الجديدة (صور)

أحمد الجيار خامس الجمهورية بالثانوية: هدفي كان واضحا من البداية ومنتظر الموبايل الجديد من والدي (فيديو)

أمريكا: الشرع يخاطر بفقدان القوة الدافعة التي أتت به وعليه مراجعة سياسته

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إصابات خطرة في صفوفه بغزة

نجل بايدن: سياسات نتنياهو جعلت اليهود أقل أمانا عالميا وسيكون هناك جيل بعد جيل يطارد إسرائيل

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية