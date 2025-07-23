أسعار سيارات Genesis في السوق المصري

تواصل Genesis العلامة الكورية، توسعاتها الطموحة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال افتتاح أول صالة عرض لها في مصر، ويمثل هذا الافتتاح خطوة إستراتيجية هامة ضمن خطط النمو الإقليمي ودخول العلامات الفارهة لمصر.



وتطرح Genesis في السوق المصري مبدئيًّا مجموعة سياراتها الكهربائية: GV70 الكهربائية، G80 الكهربائية، وGV60، إلى جانب إتاحة الطرازات بالوقود (ICE) للطلب المسبق.

وتأتي أسعار سيارات Genesis التي تم طرحها في السوق المصري كالآتي:



سيارات G80 Electrified

يصل سعر الفئة Dynamic: نحو 4,750,000 جنيه

يصل سعر الفئة Advanced: نحو 4,950,000 جنيه

يصل سعر الفئة Performance: نحو 5,450,000 جنيه



سيارات GV70 Electrified

يصل سعر الفئة Dynamic: نحو 4,500,000 جنيه

يصل سعر الفئة Advanced: نحو 4,800,000 جنيه

سيارات GV60 Electrified

يصل سعر الفئة Dynamic: نحو 3,500,000 جنيه

يصل سعر الفئة Advanced:نحو 4,100,000 جنيه

يصل سعر الفئة Performance: نحو 4,950,000 جنيه



وفي هذا السياق، صرح عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة Genesis الشرق الأوسط وإفريقيا: “يمثل وجودنا في مصر خطوة محورية في توسع Genesis المستمر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي منطقة أصبحت في وقت قصير محركًا أساسيًّا لنمو العلامة التجارية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.