وزير الصحة: استفادة 3 ملايين مواطن من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأول للتميز في جراحات المخ والأعصاب"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من كبار الخبراء الدوليين في مجال طب وجراحة الأعصاب، ونخبة من الأساتذة والاستشاريين وعدد من ممثلي المنظمات الصحية الدولية، وكبار مسئولي القطاع الصحي، ورؤساء الجامعات والمراكز الطبية، وممثلي الجهات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لفيف من القيادات الصحية والعلمية بمصر.

نقلة حقيقية في تاريخ القطاع الصحي

وأكّد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته بالمؤتمر، أن ما تحقق اليوم على أرض الواقع في مستشفيات مصر يُمثل نقلة حقيقية في تاريخ القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هذا التقدم الملحوظ كان يومًا حلمًا بعيد المنال.

وأضاف أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومتها الصحية، حيث أصبحت العمليات الدقيقة والمتقدمة تُجرى داخل مستشفياتها بنسب نجاح وشفاء تضاهي مثيلاتها في كبريات المستشفيات العالمية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة والاستثمار في البنية التحتية الصحية والكوادر الطبية المؤهلة.

وأوضح أن التخصصات الدقيقة مثل المخ والأعصاب كانت تمثل تحديًا كبيرًا في السابق، إلا أن دعم الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه تم علاج أكثر من 183 ألف حالة من مرضى المخ والأعصاب بأحدث الأساليب الطبية، من بينها 14 ألف قسطرة مخية أُجريت بنجاح، مما يُعد إنجازًا يُحسب للمنظومة الصحية.

كما أشار إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تُعد واحدة من أهم المبادرات التي غيّرت وجه الرعاية الصحية في مصر، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 3 ملايين مواطن بتكلفة تجاوزت 23 مليار جنيه، ما ساهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمة الطبية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإنقاذ حياة الآلاف ممن كانوا ينتظرون إجراءات طبية حرجة.

التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية

وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مؤسسيًا حضاريًا يحمل فكرًا متطورًا يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، مثمنًا دور الهيئة في التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للنهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وشهد الوزير على هامش المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس الصحي المصري، من أجل قبول دفعات للتدريب ببرنامج البورد المصري وتطوير البروتوكولات العلاجية.

وقدم الدكتور أحمد السبكي التهنئة للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمناسبة فوزه بجائزة القيادة المرموقة من المجلس الأوروبي للشركات الإفريقية والشرق أوسطية (ECAM)، تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية في تطوير القطاع الصحي المصري، وقيادته المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب على مدار 4 سنوات، وجهود الوزارة المهمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسيه نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد شهادة دولية على ما تحقق من إنجازات في عهد القيادة السياسية على مستوى البنية التحتية والتشريعات والجودة والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

إنجازات ملموسة في جراحات المخ والأعصاب

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن فخره بانطلاق هذا الحدث العلمي الدولي الأول من نوعه في مصر، تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتباره منصة لتبادل الخبرات الطبية في أدق التخصصات الجراحية، وأكد: أن الهيئة حققت إنجازات ملموسة في جراحات المخ والأعصاب داخل منشآتها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء أكثر من 10,000 تدخل جراحي دقيق منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، منها نحو 75% عمليات متقدمة وعالية المهارة، فيما بلغ عدد الجراحات خلال العام الماضي 6000 جراحة منها 1700جراحة ذات مهارة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن تخصص جراحات المخ والأعصاب شهد طفرة غير مسبوقة داخل منشآت الهيئة، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، والذي انعكس في تزويد المستشفيات بأحدث ما توصل إليه العالم في تقنيات الجراحة الدقيقة، وعلى رأسها مناظير جراحات الأعصاب والميكروسكوبات الجراحية المتقدمة، ما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق نتائج علاجية متميزة للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة أصبحت اليوم تقود منظومة تُجسّد التقدم الطبي في أدق التخصصات، وفي القلب منها جراحات المخ والأعصاب، مشددًا على أن تطوير الكوادر البشرية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة، وأضاف: "نفذنا على مدار يومين 32 ورشة عمل مكثفة، استهدفنا من خلالها تدريب وتأهيل عدد كبير من الأطباء على أحدث تقنيات وتشخيصات طب وجراحات الأعصاب، بما يواكب التطور العالمي في هذا المجال".

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