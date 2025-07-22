عبد العاطي يفتتح منتدى الأعمال المصري - البوركيني بمشاركة موسعة من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات

افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، منتدى الأعمال المصري - البوركيني، بمقر غرفة التجارة البوركينية في العاصمة واجادوجو، بحضور كاراموكو جان ماري تراوري وزير الخارجية البوركيني، ورولاند سو رئيس غرفة التجارة والصناعة البوركينية، ومشاركة رفيعة المستوى من مجتمعي الأعمال من البلدين.

شارك في منتدى الأعمال المصري - البوركيني، وفد موسع من ٣٠ من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات، بقيادة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات المصرية.

مشاركة مميزة في منتدى الأعمال المصري - البوركيني

كذلك شارك الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وممثلون عن جمعية المصدرين المصريين والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية.

وقد شهد المنتدى لقاءات بين ممثلي الشركات المصرية والبوركينية، أتاحت الفرصة لتدشين شراكات بين رجال الأعمال وممثلي الشركات وبحث إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتعدين، والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة.

والقى الوزير عبد العاطي كلمة أكد فيها أن المنتدى يستهدف فتح قنوات تواصل مباشر بين مجتمعي الأعمال، داعيًا المشاركين من رواد القطاع الخاص إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والعمل على بناء شراكات قائمة على الثقة والاستدامة والربح المتبادل.

عبد العاطي يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وبوركينا فاسو

وأكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر وبوركينا فاسو، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيدًا بما يعكسه المنتدى من جدية وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يمثل السبيل الحقيقي لخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود في وجه التحديات.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى ما يزخر به السوق البوركيني من إمكانات واعدة في مجالات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والبنية التحتية، وما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في قطاعات الدواء، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم الفني، بما يوفر أرضية خصبة لشراكات ناجحة وتبادل للخبرات يُسهم في دعم جهود التنمية في كلا البلدين.

واستعرض وزير الخارجية ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية تجاوزت ٤٤٫٥ مليار دولار سنويًا، منها ٦٫٥ مليار دولار موجهة للأسواق الإفريقية، وذلك نتيجة للتقدم المحرز في مجال التصنيع المحلي، والمدعوم باستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية تجاوزت ٥٠٠ مليار دولار منذ عام ٢٠١٤، شملت تطوير الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والمدن الجديدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة.

واختتم الوزير عبد العاطي كلمته بالتأكيد أن المنتدى يمثل منصة لتجسيد الإرادة المشتركة في بناء مستقبل اقتصادي قائم على التكامل القاري، والثقة في الإمكانات الذاتية لأفريقيا، معربًا عن تطلعه لأن تسهم مخرجات المنتدى في دفع الشراكة بين البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون والتنمية والازدهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.