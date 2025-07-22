نوران السادسة علي الجمهورية بالثانوية العامة: اعتمدت علي الدروس الخصوصية وحلمي دخول كلية الطب

حالة من الفرحة غمرت أهل الطالبة نوران نبيل الحسيني محمد إسماعيل الشيخة، بمدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، عقب إعلان نتيجة أوائل شهادة الثانوية العامة، وحصولها علي المركز السادس علي مستوي الجمهورية شعبة علمي علوم بمجموع 316 في الثانوية العامة، حيث تعتبر الوحيدة من أبناء محافظة البحيرة ضمن العشرة الأوائل.

سبق حصولها علي المركز الأول في الصفين الأول والثاني الثانوي

وقالت نوران الشيخةك إنها دائمة التفوق في حياتها العلمية، حيث سبق حصولها علي المركز الأول في الصف الأول والثاني الثانوي على مستوي مدرسة الدلنجات الثانوية بنات، وأنها تعتمد في مذاكرتها علي تحصيل الدروس أولا بأول٫ بغض النظر عن عدد الساعات في اليوم الواحد.

تتمني دخول كلية الطب

أشارت نوران إلى أنها اضطرت للاعتماد علي الدروس الخصوصية، حيث لم يقصر معها والداها وأتاحوا لها الحصول علي الدروس في جميع المواد، مؤكدة أنها تتمني دخول كلية الطب، واستكمال تفوقها الدراسي لتحلق بأشقائها البنات في كلية طب إسكندرية.

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