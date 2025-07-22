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ثقافة وفنون

10 صور من عرض "عايش إكلينيكيا" بالمهرجان القومي للمسرح

عرض عايش إكلينيكيا
عرض عايش إكلينيكيا

قدم فريق العرض المسرحي “عايش إكلينيكيا” من إنتاج مركز الهناجر للفنون، أولى ليالي عرضه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بالأوبرا. 

عرض عايش إكلينيكيا 

وشهد العرض مساء أمس الإثنين، لجنة تحكيم العروض المسرحية برئاسة الفنان الكبير رياض الخولي، بحضور جماهيري كبير. 

العرض يدور في إطار كوميديا سوداء حول شخص طيب يموت ثم يعود مرة أخرى للحياة، ويرى معاملة من حوله كيف كانوا يعاملونه ويستغلونه ويتكالبون عليه، وهو دائمًا كان حسن النوايا.

 

أبطال مسرحية عايش اكلينيكيا

ويشارك في بطولة العرض مصطفى حزين، ونهلة كمال، ويوركا، وياسر أبو العينين، وعمر صلاح الدين، وأحمد خشبة، وعبدالرحمن علي، وعمر صلاح الدين، وأحمد رشاد، ومحمد عبدالمجيد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، ملابس كارمن أحمد، تصميم ديكور أحمد رشاد، ألحان الموسيقار أحمد شعتوت، وتصميم الرقصات محمد بيلا، من إخراج أحمد فتحي شمس. 

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