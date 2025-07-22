متحدث الحكومة: استثمارات سعودية مرتقبة في مصر وصندوق عقاري جديد لجذب رؤوس الأموال

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية شهدت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة لحماية وتشجيع الاستثمارات، مشيرًا إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي بين الجانبين كإطار مؤسسي لدفع التعاون الاقتصادي.

جذب استثمارات سعودية إلى قطاع العقارات المصري

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، أن هناك ترحيبًا كبيرًا من جانب شركة "سمو القابضة" السعودية للاستثمار في السوق العقارية المصرية، في ظل ما وصفه بالبنية التحتية الهائلة التي تم تطويرها في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الشركة أبدت رغبة واضحة للدخول في مشاريع عقارية ضخمة.

رئيس الوزراء يتابع ويقترح إنشاء صندوق عقاري ضخم



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رحب بمبادرة "سمو القابضة"، وأكد أن الحكومة ستتابع مع الشركة كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء صندوق عقاري استثماري، يهدف إلى توفير وعاء مالي بقدرات كبيرة لإطلاق مشروعات ضخمة في توقيتات زمنية أسرع.

الصندوق العقاري أداة جذب واستثمار للمواطن والمستثمر الصغير

وأوضح متحدث الحكومة، أن هذا الصندوق لن يكون فقط أداة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل سيمكّن أيضًا المواطن المصري والمستثمر الصغير من استثمار أمواله بشكل آمن ومنظم، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز فرص الاستثمار للمواطنين.

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