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رياضة

نجم آرسنال يرفض تجديد عقده وريال مدريد يراقب الوضع

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

يحظى الدولي الفرنسي ويليام ساليبا مدافع فريق آرسنال الإنجليزي، باهتمام إدارة نادي ريال مدريد، رغم غياب عن اسمه عن التردد داخل أرجاء النادي الملكي منذ فترة.

ويواصل مسؤولو ريال مدريد متابعة وضع ساليبا في آرسنال، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام كيليان مبابي خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين.

ساليبا يرفض تجديد عقده مع آرسنال وريال مدريد يريده

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يرفض ساليبا (24 عامًا) تمديد عقده مع آرسنال، الذي ينتهي في صيف 2027، رغم محاولات الجانرز، بقيادة مديره الرياضي أندريا بيرتا، تمديد الارتباط حتى عام 2032، ضمن مشروع يقوده المدرب ميكيل أرتيتا لبناء فريق شاب قادر على حصد لقب البريميرليج.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت سابقًا عن وجود اتصالات بين مسؤولي ريال مدريد ومحيط اللاعب، في إطار بحث النادي عن تعزيز خط الدفاع.

ويأتي ذلك في ظل تكرار إصابات أنطونيو روديجر، وتراجع الحالة البدنية لدافيد ألابا، إضافة إلى الشكوك المحيطة بإيدير ميليتاو بعد إصابتين في الركبتين، إلى جانب افتقار راؤول أسينسيو للقيادة والشخصية.

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