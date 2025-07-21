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رياضة

نجم منتخب هولندا يشعل الصراع بين تشيلسي وآرسنال

تشافي سيمونز، فيتو
تشافي سيمونز، فيتو

جاءت صفقة التعاقد مع الدولي الهولندي تشافي سيمونز، لتشعل الصراع بين ناديي آرسنال وتشيلسي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق أن أبدى آرسنال وتشيلسي، اهتمامًا بالتعاقد مع تشافي سيمونز، لاعب وسط لايبزيج.

 

تشافي سيمونز يرحل عن لايبزيج هذا الصيف 

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن تشافي سيمونز قد يرحل عن لايبزيج هذا الصيف.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "تشافي سيمونز يريد مغادرة لايبزيج".

وأضاف: "تشيلسي وآرسنال لا يزالان مهتمين للغاية بضم اللاعب".

مسيرة تشافي سيمونز 

جدير بالذكر، أن سيمونز هو أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة الإسباني، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنه خرج إلى لايبزيج الألماني معارًا، ومن ثم عاد إلى باريس سان جيرمان الذي باعه إلى آيندهوفن الهولندي ثم اشتراه مرة أخرى وباعه إلى لايبزيج.

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