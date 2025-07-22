الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

اتحاد جدة يتفق على مباراة ودية أمام فولهام الإنجليزي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن ثالث مبارياته الودية خلال معسكره التدريبي في البرتغال، استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ بمنافسات كأس السوبر السعودي منتصف أغسطس المقبل، حيث سيواجه النصر في نصف النهائي.

موعد ودية اتحاد جدة أمام فولهام 

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فولهام الإنجليزي يوم 30 يوليو الجاري، ضمن معسكره الإعدادي الذي بدأ في جيرونا بإسبانيا وانتقل بعدها إلى البرتغال.

اتحاد جدة يواجه جيماريش وفنربخشة وديا 

كان الاتحاد قد أعلن سابقًا عن خوض مباراتين وديتين أخريين ضمن المعسكر، الأولى أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي يوم 26 يوليو، والثانية أمام فنربخشة التركي غدًا الأربعاء.

ويأتي هذا الإعداد بعد موسم مميز للاتحاد، حيث توج بالثنائية التاريخية في الموسم الماضي، بحصوله على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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