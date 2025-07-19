السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

خطوة إدارية تؤجل تجديد عقد كريم بنزيما مع اتحاد جدة

كريم بنزيما، فيتو
كريم بنزيما، فيتو

قرر نادي اتحاد جدة السعودي فتح ملف تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما لفترة إضافية.

أوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة العميد تضع تجديد بنزيما على رأس قائمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

انتخاب إدارة جديدة يؤجل تجديد عقد كريم بنزيما مع اتحاد جدة 

وأضافت الصحيفة أن النادي السعودي ينتظر تنصيب الإدارة الجديدة من أجل بدء المفاوضات مع المهاجم الفرنسي.

وينتهي تعاقد بنزيما مع الاتحاد بنهاية الموسم المقبل، ما يتيح له التوقيع مع أي فريق في يناير المقبل، والانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني في الصيف التالي.

ويُعتبر المهاجم الفرنسي هو النجم الأول في النادي الجداوي، منذ وصوله إليه في صيف 2023 قادمًا من ريال مدريد.

إنجازات كريم بنزيما مع اتحاد جدة 

وأسهم لاعب ريال مدريد السابق في موسم تاريخي للاتحاد، حصد خلاله ثنائية الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في عهد الاحتراف.

وختم بنزيما الموسم الماضي بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما كان الأكثر إسهامًا في المسابقة، برصيد 30 مساهمة تهديفية، بالتساوي مع سالم الدوسري نجم الهلال.

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