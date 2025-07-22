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رياضة

ليفربول يستهدف التعاقد مع جناح ليون الفرنسي لتعويض رحيل كييزا المرتقب

ليون، فيتو
ليون، فيتو

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في دائرة الترشيحات للتعاقد مع الجناح البلجيكي مالك فوفانا، لاعب ليون الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا، تمهيدًا لتعويض الرحيل المرتقب للدولي الإيطالي فيديريكو كييزا.

فوفانا يحظى بتقدير ليفربول 

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يحظى فوفانا بتقدير كبير من قِبل إدارة الكشافين في الريدز، التي تراقب موقفه عن كثب.

كييزا يقترب من مغادرة ليفربول 

ويقترب كييزا من مغادرة ليفربول بعد موسم واحد فقط في أنفيلد، حيث تم استبعاده من جولة الفريق التحضيرية في آسيا.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن ليفربول يطالب بـ 15 مليون يورو مقابل التخلي عن كييزا، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2028.

ويتصدر أتالانتا بيرجامو قائمة المهتمين بضم كييزا، إلى جانب أندية روما، فيورنتينا، وبولونيا، التي تراقب موقفه تحسبًا لإمكانية التعاقد معه هذا الصيف.

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ليون الفرنسي ليون مالك فوفانا ليفربول كييزا

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