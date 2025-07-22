ريبيرو يشيد بثلاثة لاعبين بعد ودية الملعب التونسي

أشاد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بثلاثي الفريق محمد شريف ومصطفى شوبير وكريم فؤاد بعد ودية الملعب التونسي أمس مؤكدا لجهازه المعاون سعادته بما قدمه الثلاثي في أولى وديات الفريق في معسكر تونس المقام حاليا في مدينة طبرقة.

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم للحديث عن ايجابيات وسلبيات مباراة الملعب التونسي الودية التي فاز بها الفريق أمس بنتيجة 4-1 في اطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد.

كما حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو يوم 26 يوليو الجاري موعدا للعودة إلى القاهرة وانهاء معسكر تونس الذي انطلق من عدة ايام استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي في ثاني مواجهات الفريق الودية خلال معسكره الحالي في تونس وتحديدا مدينة طبرقة التونسية.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الملعب التونسي

مباراة الأهلي القادمة من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة الأهلي القادمة ستكون أمام فريق البنزرتي التونسي في إطار ودي أيضًا، استعدادًا لبداية منافسات الموسم الكروي المُقبل.

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