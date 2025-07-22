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بعد أيام من دفنهم، قرار قضائي جديد بشأن جثامين أطفال المرض الغامض بالمنيا

استخراج جثامين طفلين
استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا

 قررت النيابة العامة في المنيا استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، بعد أيام من دفنهم.

استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا 

في سياق متصل، توفيت الطفلة فرحة ناصر، السادسة بين أشقائها الخمسة المتوفين، داخل أحد مستشفيات أسيوط بعد أن نُقلت قبل يومين من مستشفى المنيا.

أطفال دلجا، وفاة الطفلة السادسة فرحة ناصر بعد أيام من العلاج

الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وفاة وإصابة ستة أشقاء في إحدى قرى ديرمواس، بينما كانت شقيقتهم فرحة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

أطفال دلجا 

عقب البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة كل من "ريم ناصر" (10 سنوات)، و"عمر ناصر" (7 سنوات)، و"محمد ناصر" (11 سنة)، بالإضافة إلى "أحمد ناصر" (5 سنوات) و"رحمة نصر".

بينما استمرت فرحة نصر في تلقي العلاج إلى أن توفيت اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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