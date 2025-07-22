الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر هيروين في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة الهيروين المخدر وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقات نارية لذات العيار في المطرية.

وكان قسم شرطة المطرية تلقي معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة كميات من المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقات لذات العيار ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة المطرية قسم شرطة المطرية أمن القاهرة

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