وزير الخارجية يزور مقر شركة المقاولون العرب في أبوجا

قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر شركة المقاولون العرب في العاصمة النيجيرية أبوجا، في إطار تعزيز الشراكات والتعاون بين كبرى الشركات الوطنية ومختلف الدول بالقارة الإفريقية.

التقى وزير الخارجية مع المسئولين التنفيذيين والعاملين بالمكتب الإقليمي للمقاولون العرب في نيجيريا، واطلع على المشروعات التي تنفذها الشركة في نيجيريا والتي تشمل عددًا من مشروعات البنية التحتية، من بينها إنشاء الطرق والكباري، بما يسهم في دعم جهود التنمية في نيجيريا.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به شركة المقاولون العرب في نيجيريا والقارة الأفريقية، مشيدًا بما تتمتع به من كفاءة فنية عالية في تنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى القارة الإفريقية. وأكد على الدعم الكامل لأنشطة الشركة وتيسير مهمتها في الخارج، لاسيما في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية، عبر تنفيذ مشروعات محورية تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشقيقة.

وفي ختام الزيارة، وجه الوزير عبد العاطى التحية والتقدير للعاملين بالشركة، معربًا عن ثقته في قدرتهم على مواصلة النجاح والتميز، مؤكدا أن ما يقدموه يعزز من مكانة مصر كفاعل رئيسي في جهود التنمية في القارة الإفريقية.

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