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نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، اللينك والرابط الرسمي

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2025، فيتو
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نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  نتيجة الثانوية العامة 2025، خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًّا، وفي ما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

 

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2024

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم مباشرة فور إعلانها رسميا من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا  باستخدام رقم الجلوس فقط.

روابط سهلة وسريعة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

موقع فيتو: ستوفر بوابة فيتو رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب الحصول عليها بسهولة ويسر.
موقع وزارة التربية والتعليم: يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس.
مركز المعلومات: سيتيح مركز المعلومات التابع للوزارة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة2025 برقم الجلوس

  كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن نشر نتائج مزيفة لامتحانات شهادة الثانوية العامة  قبل اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

 

وقال  زلطة  في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن ما يتم تداوله بشكل قاطع على المواقع من نتائج لامتحانات شهادة الثانوية العامة غير صحيح،  وأن ظهور النتيجة يتم بعد الإعلان عن اعتمادها رسميًّا من الوزير محمد عبد اللطيف.

وأكد أن نتائج امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

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