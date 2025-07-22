التعليم تكشف حقيقة الصور المتداولة لأوائل الثانوية العامة 2025

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المنسوبة لأوائل نتيجة الثانوية العامة 2025.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الصور المتداولة بشأن تسريب صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 غير صحيحة، وأن الوزير محمد عبد اللطيف سيعتمد بعد قليل نتيجة الثانوية العامة.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول علي النتيجة إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2024

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم مباشرة فور إعلانها رسميا من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا باستخدام رقم الجلوس فقط.

روابط سهلة وسريعة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

موقع فيتو: ستوفر بوابة فيتو رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب الحصول عليها بسهولة ويسر.

موقع وزارة التربية والتعليم : يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس .

مركز المعلومات: سيتيح مركز المعلومات التابع للوزارة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

أدعية نجاح طلاب الثانوية العامة 2025

"اللهم وفق أبنائي وبناتي، ويسر لهم كل عسير، وامنحهم النجاح الباهر".

"اللهم اجعل النجاح والتفوق حليفهم، واكتب لهم من الخير ما لا يخطر ببالهم".

"اللهم ارزقهم الفهم والحفظ، وذكرهم إذا نسوا، وعلّمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم".

"اللهم اجعلهم من المتفوقين المتميزين، وافتح لهم أبواب العلم والنور".

"اللهم احفظهم من كل شر، ووفقهم لما تحب وترضى، وحقق أحلامهم".

دعاء الثانوية العامة مكتوب

"اللهم يا معلّم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مؤتي لقمان الحكمة والفهم، علّم أبناءنا وبناتنا ووفقهم في الامتحانات والنتائج".

"اللهم اجعل دراستهم سهلة، واكتب لهم درجات النجاح التي تسر قلوبهم وقلوبنا".

"اللهم اجعل تعبهم وصبرهم وجهدهم في موازين حسناتهم، وبارك لهم في خطواتهم المقبلة".

كما يحرص البعض على قراءة سور من القرآن الكريم مثل "يس"، و"الشرح"، و"الفاتحة"، طلبًا للطمأنينة والبركة، بالإضافة إلى أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا".

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