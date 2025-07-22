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حوادث

تأجيل محاكمة عاملة نظافة بتهمة سرقة شقة في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  محكمة جنح عين شمس تأجيل محاكمة سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل إحدى الشقق السكنية أثناء قيامها بتنظيفها إلى جلسة 2 أغسطس المقبل. 

البداية كانت عندما تلقت مباحث  قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة يفيد بتعرضها للسرقة واختفاء مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقتها.

عاملة النظافة اعترفت بسرقة الشقة

وبسؤالها عن آخر شخص دخل الشقة أفادت بأنها عاملة تنظف لها الشقة كل شهر، وباستدعاء الأخيرة تهربت أكثر من مرة من الحضور، فتم إخطار النيابة العامة التي أصدرت قرار ضبط وإحضار بحقها.


وبضبطها وتضييق الخناق عليها، اعترفت بسرقتها شقة المجني عليها لمرورها بضائقة مالية.

 وأرشدت عن المسروقات، وهي عبارة عن 2 غويشة ذهبية وخاتم ومبلغ مالي ألفي جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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