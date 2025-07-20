محافظ الأقصر يعقد اجتماعا تنسيقيا موسعا استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق، في إطار استعدادات محافظة الأقصر بكافة أجهزتها التنفيذية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات المعنية.

وشدد عمارة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، وتحسين مستوى الإنارة العامة، وتوفير حرم آمن لتيسير حركة المواطنين، مع التأكيد على توفير مصادر كهرباء احتياطية بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

كما وجه محافظ الأقصر بمراجعة كافة وسائل الإطفاء داخل مقار اللجان بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، إلى جانب التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متوازن، مؤكدا على ضرورة تجهيز المقار الانتخابية بشكل مناسب، وتوفير مقاعد ومظلات وأماكن انتظار، بالإضافة إلى عدد من الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

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