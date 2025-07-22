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انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل بمطروح سبتمبر المقبل

التأمين الصحي الشامل،
التأمين الصحي الشامل، فيتو
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أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر المقبل، ومن المقرر اختيار محافظة مطروح لتكون أولى محافظات هذه المرحلة.

اختيار محافظة مطروح كبداية للمرحلة الثانية

وقال الدكتور أحمد طه، إن اختيار محافظة مطروح كبداية للمرحلة الثانية يتطلب تعاونا وتكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة، لتأهيل المنشآت الصحية وفقا لمعايير “جهار” الوطنية المعتمدة دوليا.

وأشار  إلى أن الطبيعة الجغرافية والامتداد السكاني لمطروح، خاصة في المناطق النائية، يستدعي تخطيطا دقيقا يضمن وصول الخدمات الصحية عالية الجودة لكافة المواطنين.

 

وأضاف أن “جهار” تحرص على التواجد الميداني المستمر، وتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصحية، بما يسرع من خطوات الاعتماد وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة ضمن منظومة التأمين الشامل، ووفقا لمعايير "GAHAR"  الحاصلة على الاعتماد  من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua).

و أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية دور المجلس الصحي الإقليمي في دعم التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بمطروح، لضمان نجاح المنظومة الجديدة.

 

التأمين الصحي الشامل يضمن العدالة في تقديم الخدمة

 وأشار أن التأمين الصحي الشامل يضمن العدالة في تقديم الخدمة، وحرية المواطن في اختيار مقدم الخدمة، مع الحفاظ على الجودة كعنصر أساسي لا يقبل التنازل.

وأوضح الدكتور أحمد طه، إلى أن الحصول على اعتماد “جهار” هو شرط أساسي لانضمام أي منشأة صحية إلى منظومة التأمين الشامل، مشيرا إلى أن عددا من المنشآت الصحية بمطروح حصلت بالفعل على الاعتماد، منها وحدتا طب الأسرة بأم الرخم وسيدي عبد الرحمن، كأول وحدات رعاية أولية معتمدة في المحافظة.

وأضاف، أن اعتماد مستشفى العلمين النموذجي بمدينة العلمين الجديدة يمثل خطوة استراتيجية لدعم ملف السياحة العلاجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في جعل مصر مركزا إقليميا للرعاية الصحية المتطورة.

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وشدد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على أن نجاح تطبيق التأمين الشامل يتطلب شراكة مجتمعية واعية، وثقة المواطنين في جودة الخدمات، مؤكدا أن الهيئة تعمل على ترسيخ تلك الثقة عبر العمل الميداني، والتزام مقدمي الخدمة بمعايير “جهار”.

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