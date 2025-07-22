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رياضة

ريبيرو يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لودية البنزرتي

ريبيرو
ريبيرو

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة البنزرتي المقبلة في ثاني تجاربه الودية. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي في ثاني مواجهات الفريق الودية خلال معسكره الحالي في تونس وتحديدا مدينة طبرقة التونسية. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الملعب التونسي
 مباراة الأهلي القادمة من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة الأهلي القادمة ستكون أمام فريق البنزرتي التونسي في إطار ودي أيضًا، استعدادًا لبداية منافسات الموسم الكروي المُقبل.

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