رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة "بنيان" فعالية "قرع الجرس" بمناسبة بدء التداول

افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الثلاثاء، الموافق 22 يوليو 2025، بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة كل من: شامل أبوالفضل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وطارق عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة "بنيان للتنمية والتجارة" (BONY.CA)، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة ("بنيان") بعد قيدها بالسوق الرئيسي.

وهنأ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، قيادات الشركة بإتمام تنفيذ الطرح وبدء التداول وأضاف: لقد واصلت البورصة المصرية جهودها لتيسير كافة الخطوات المتعلقة بالقيد، حيث قام فريق عمل تكنولوجيا المعلومات بالبورصـة المصرية باستحداث واستخدام نظام جديد تم تطويره خصيصًا للتوافق، مع متطلبات قيام مدير الطرح بإجراء عملية التخصيص لطلبات شريحة الطرح الخاص التي يتم تسجيلها بنظام الصفقات الخاصة (OPR) من خلال جميع شركات السمسرة، كما تم بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي رد المبالغ المودعة بالزيادة عن قيمة الكمية التي تم تخصيصها في الطرح العام إلى حسابات شركات السمسرة في اليوم التالي مباشرة لانتهاء فترة تلقي الطلبات.

وأكد الشيخ أن البورصة المصرية تواصل استراتيجيتها في تشجيع قيد الشركات الجادة والطموحة، وتطوير أدواتها المالية وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، صرح شامل أبوالفضل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنيان، قائلًا: "يمثل إدراج أسهم شركة بنيان وبدء تداولها في البورصة المصرية إنجازًا استراتيجيًا بارزًا وخطوة جوهرية في مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها التوسعية. ونحن سعداء بأن نكون من بين الشركات التي تُسهم في إثراء وتنويع قاعدة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بما يعزز من عمق السوق ويتيح فرصًا أكبر للمستثمرين.

وأضاف: نود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات التنظيمية على دعمهم وتعاونهم المثمر خلال مراحل هذا الطرح، ونقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها البورصة المصرية لجعل سوق المال أكثر جاذبية وفعالية، بما يتيح فرصًا أفضل للمستثمرين والشركات.

ومن الجدير بالذكر أن بنيان (BONY.CA) شركة مستقلة تعمل في مجال الاستثمار العقاري، تركز جهودها لخلق قيمة من خلال الاستحواذ والإدارة النشطة للأصول التجارية. وتقدم الشركة حلولًا استثمارية للمؤسسات والأفراد الذين يسعون إلى الاستثمار في سوق العقارات المصري من خلال توفير محفظة عقارية متنوعة تدار بشكل احترافي، مع تعزيز فوائد الاستثمار العقاري وتقليل المخاطر المرتبطة به.

وتتميز "بنيان" بتقديم عوائد لمستثمريها من خلال مزيج من زيادة قيمة الأصول المملوكة وعوائد إيجارية مستدامة، والتأجير لشركات العالمية والشركات المحلية الكبرى.

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