بعد تراجعها القوي خلال يونيو الماضي.. البورصة تقترب مع أعلى قمة في تاريخها.. توقعات بقرب تحقيق المستهدفات السابقة.. والسياسة النقدية للدولة لتخفيض سعر الفائدة يعزز التداول

أكد خبراء أسواق المال، أن البورصة المصرية خلال شهر يونيو تأثرت بشكل كبير جدا بالأحداث والتوترات الجيوسياسية التي حدثت في محيط الشرق الأوسط وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات 30 ألف نقطة بعد أن اقترب من 33000 نقطة.

وأضاف الخبراء أنه مع التوترات التي حدثت والحرب بين ايران واسرائيل، اثرت تاثيرا سلبيا على البورصات العالمية والبورصة المصرية، وبالتالي مع استقرار الاوضاع السياسية في محيط الشرق الاوسط.

وتابع الخبراء أنه مع التوترات التي حدثت والحرب بين ايران واسرائيل، تاثرت البورصة المصرية والعالمية سلبيا.

أداء البورصة وتأثرها بالظروف الجيوسياسية

قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير اسواق المال، أن البورصة المصرية تأثرت خلال شهر يونيو بشكل كبير جدا في الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي حدثت في محيط الشرق الأوسط وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه الى مستويات 30 ألف نقطة بعد ان اقترب من 33000 نقطة مدعم بمجموعة من العوامل الأساسية أهمها نتائج اعمال الشركات في الربع الاول والانتظار لنتائج اعمال الشركات في الربع الثاني والتي تشير المؤشرات الى ارتفاع معظم الشركات المقيدة في السوق المصري، بالإضافة الى قرارات خاصة بالسياسة النقدية للدولة لتخفيض سعر الفائدة، وبالتالي مع ذلك تأثرت مؤشرات البورصة المصرية بالايجاب.

وأضاف أنه مع التوترات التي حدثت والحرب بين ايران واسرائيل اثرت تاثيرا سلبيا على البورصات العالميه والبورصه المصريه وبالتالي مع استقرار الاوضاع السياسيه في محيط الشرق الاوسط حتى الان فانه مع اعلان نتائج اعمال الربع الثاني ستحقق البورصة مستهدفات اكثر وتقترب من مستويات ال 34,500 وهذه هي اعلى نقطه للبورصه المصريه.

القطاعات الصاعدة خلال شهر يوليو

وتابع: انه من اكثر القطاعات المستهدفة خلال شهر يوليو هو القطاع العقاري خاصة ان الدوله المصريه تستهدف خلال الفتره القادمة الى تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض أسعار الفائدة وبالتالي يعتبر هذا القطاع من القطاعات المستهدفة والتي لم تحظى باي ارتفاعات سابقه اما القطاع الخاص بالموارد الاساسيه فمرتبط ارتباطا مباشرا بأسعار الغاز وبالتالي مع استقرار توليد الغاز الخارجي فان هذه الشركات مستهدف لها ارتفاعات كبيره اما اذا حدث العكس فانه سوف يكون أكثر القطاعات تأثرا.

ولذلك فان البورصة المصرية سواء مؤشر التلاتيني المستهدف له ارتفاعات قوية والمؤشر السبعيني مرتبط باستقرار الأوضاع السياسي وفي حال استقرار الأوضاع السياسيه فان مستهدفه البورصه مع كافه الاخبار الايجابيه سوف تحقق مستهدفات كبيرة خلال الفترة القبله.

مؤشر EGX3 يقترب من 34200 نقطة

وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، انه شهد أداء البورصة المصرية خلال شهر يوليو 2025 تذبذبًا مع اتجاه عام نحو الارتفاع في مؤشر EGX3 والذي اقترب من 34200 نقطة على الرغم من أن المؤشر شهد انخفاضًا طفيفًا في بداية يوليو 2025.

وأضاف أنه أظهرت المؤشرات صعودا لمستويات السيولة وبعض الجلسات بالمنطقة الخضراء خلال شهر يوليو.

المستثمرون المصريون يستحوذون على غالبية حجم التداولات

وتابع: يواصل المستثمرون المصريون الاستحواذ على غالبية حجم التداولات في البورصة مما يعكس الثقة المحلية في السوق مع أن خفض الفائدة سيعزز جاذبية الأسهم وتنفيذ طروحات جديدة من خلال القطاع الخاص في البورصة خلال عام 2025 س يزيد من عمق السوق ويجذب استثمارات جديدة، ومن المتوقع أن تلعب نتائج الأعمال الفصلية للشركات دورا ايجابيا في توجيه أداء السوق.

أداء البورصة بجلسة 21 يويلو 2025

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة.

قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاثنين

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاثنين نحو 52.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.140 مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.113 مليون ورقة منفذة على 141 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 10.38 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 89.62 % خلال الجلسة.

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