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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 22- 7- 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025،  بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • وسجل سعر الجرام عيار 24: 408 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • وعيار 21: 362 درهم إماراتي –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • وعيار 18: 311 درهم إماراتي –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.
اسعار الذهب اليوم، فيتو
اسعار الذهب اليوم، فيتو

وكشف مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب واصلت تسجيل تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 15.8 طن من الذهب، في إشارة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على المعدن.

وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية تلك التدفقات، حيث استحوذت على نحو 15.5 طن من الذهب، تلتها صناديق أوروبا بـ1.8 طن، في حين سجلت الصناديق في المنطقة الآسيوية صافي خروج بنحو 1.6 طن، ما يعكس تفاوت توجهات المستثمرين حول العالم.

ويأتي هذا فى ظل تسجيل الأونصة عالميًا نحو 3388 دولارًا، مدعومًا باقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.

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