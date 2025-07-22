رئيس الشيوخ: حاولنا نقل العالم القضائي وتقاليده إلى السياسة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن كل ما رفعه المجلس من موضوعات إلى رئيس الجمهورية كانت محل تقدير واهتمام ومتابعة.

القيم والتقاليد القضائية والبرلمانية

وقال في كلمته خلال لقاء حواري حول "القيم والتقاليد القضائية والبرلمانية" بمقر نادى القضاة بالعجوزة: حاولنا نقل العالم القضائي وتقاليده إلى عالم السياسة.

إنجازات مجلس الشيوخ

وأشار إلى أن ما تحقق في مجلس الشيوخ ثمرة تعاون وجهد مشترك، قائلا: ولولا تكاتف الجميع، لما وصلنا إلى ما نحن عليه.

دعم رئيس الجمهورية لمجلس الشيوخ

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير برجال القضاء، إيمانًا منه بأهمية دورهم في ترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، وهو ما نلمسه واقعًا في كل خطوة نخطوها.



التعاون بين السلطة القضائية ومجلس الشيوخ

وأكد المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادى قضاة مصر، أن القيم القضائية هى روح العدالة.

وأوضح أن التقاليد البرلمانية هى إطار أصيل في ممارسة التشريع فى الدولة، بما يخدم المواطن المصرى وصيانة الدولة وضمان سيادة القانون، مؤكدا أن بناء المجتمع المصري، لا يتم إلا بتآزر السلطتين القضائية والتشريعية.

وقدم رئيس نادي القضاة، درع النادي، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تكريما وتقديرًا لجهوده الوطنية ودوره في دعم الديمقراطية وسيادة القانون، واعترافًا بمسيرته المتميزة في العمل البرلماني والقيادي.

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