ضبط شخص ظهر في فيديو يهدد آخر بسلاح أبيض بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة تجاه آخر مستخدمًا سلاحًا أبيض، وذلك بدائرة محافظة المنوفية.

مارس أعمال بلطجة بسبب خلافات جيرة.. وتم ضبطه والسلاح المستخدم

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن التحريات نجحت في تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، حيث تبيّن أنه عاطل "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على خلفية خلافات سابقة مع أحد الأشخاص بسبب الجيرة، وأكد أنه لوّح بالسلاح دون أن يُصيب أحدًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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