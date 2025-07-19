أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19- 7- 2025

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم السبت، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

404 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

353 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

303 ريالات للبيع.

الاسعار العالمية فى البورصة

استقرت أسعار الذهب، امس الجمعة، مع الاتجاه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي متأثرة بارتفاع الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، في حين ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.



وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3337.60 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3343.10 دولار. وتراجع الذهب 0.5% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وانخفض الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة امس الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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