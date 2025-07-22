تداول 10 آلاف طن بضائع و491 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و491 شاحنة و197 سيارة.

شملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 142 شاحنة و153 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2000 طن بضائع، 349 شاحنة و44 سيارة.



تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة Belagos Express، بينما غادر الميناء أمس السفينتين Alcudia Express وNazemic.

وشهد ميناء نويبع تداول 3063 طن بضائع و214 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة واور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1174 راكب.



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