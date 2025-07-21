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أخبار مصر

لجنة من النقل البحري تتفقد ميناء شرم الشيخ لمراجعة منظومة السلامة وجاهزية التشغيل

موانئ
موانئ

استقبل اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للتشغيل، لجنة من قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري أسامة نجم، رئيس الإدارة المركزية للنقل البحري واللوجستيات، في زيارة تفقدية بميناء شرم الشيخ.

زيارة تفقدية بميناء شرم الشيخ

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة السلامة البحرية بالموانئ المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل – بشأن رفع جاهزية التشغيل وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، حيث شهدت الزيارة جولة ميدانية موسعة لتفقد الأرصفة والبنية التحتية ومنظومة السلامة والمخازن، بالإضافة إلى مراجعة مدى جاهزية الوحدات البحرية لمواجهة الحالات الطارئة.

عملية لحادث حريق اندلع على إحدى السفن المتراكية

كما تابعت اللجنة تنفيذ محاكاة عملية لحادث حريق اندلع على إحدى السفن المتراكية أثناء تزويدها بالوقود، حيث أظهرت القاطرة البحرية سرعة استجابة في التعامل مع الموقف، بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية التي شاركت بفعالية في أعمال الإطفاء، ما يعكس مدى تكامل وجاهزية منظومة الطوارئ داخل الميناء.


وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الأداء التشغيلي ورفع معايير السلامة بالموانئ التابعة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجهات القيادة السياسية نحو تعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

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موانئ الموانئ البحرية البحر الأحمر

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