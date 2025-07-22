الثلاثاء 22 يوليو 2025
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سياسة

ضوابط حصول المرشحين على بيانات الناخبين وفقا لقانون مجلس الشيوخ

انتخابات، فيتو
انتخابات، فيتو

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تزداد أهمية ضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، ومن بين الجوانب الحساسة في هذا السياق مسألة حصول المرشحين على بيانات الناخبين.

وقد وضع قانون مجلس الشيوخ ضوابط محددة لتنظيم هذه المسألة، بما يوازن بين حق المرشحين في التواصل مع الناخبين وحق المواطنين في حماية بياناتهم الشخصية.


وبحسب المادة (19) من قانون مجلس الشيوخ يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

وتسلم هذه الوسيلة الالكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.

 

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون

وحسب المادة (7) من قانون مجلس الشيوخ يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

قانون مجلس الشيوخ 

ووفق المادة (5) من قانون مجلس الشيوخ يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

نص مشروع قانون مجلس الشيوخ

وفي السطور التالية نرصد  تفاصيل قانون مجلس الشيوخ التي توضح عدد أعضاء المجلس وطريقة تشكيله كالتالي:

عدد أعضاء مجلس الشيوخ

-تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

-يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

المستندات المطلوبة للترشح في مجلس الشيوخ 

-يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

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