الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القوات اليمنية تستهدف مطار اللد الإسرائيلي بصاروح “فلسطين 2”

العقيد يحيى سريع،
العقيد يحيى سريع، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن صباح اليوم الثلاثاء، غداة تنفيذه غارات جوية على ميناء الحديدة.

وقال الاحتلال في منشور على حسابه في تطبيق "تليجرام" إنه "عقب دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد  يحيى سريع، استهداف مطار اللد الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، يُطلق عليه “فلسطين 2”، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح.

استهداف 5 أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة

وأشار إلى تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت 5 أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة، وذلك ردًا على جريمة الإبادة في غزة والعدوان الإسرائيلي الأخير على ميناء الحديدة.

وقال سريع: إن العملية النوعية استهدفت مطار اللد، وهدفًا عسكريًا في يافا المحتلة، بالإضافة إلى ميناء أم الرشراش، ومطار رامون، وهدف حيوي في منطقة أسدود.

وأضاف: "نفذت العملية باستخدام 5 طائرات مسيرة، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأوضح أن العملية تأتي "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة"، وكذلك "ردًا على عدوانه الأخير على ميناء الحديدة".

وأكد سريع أن اليمن مستمر وملتزم بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم، مشددًا على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

كما أشار إلى أن اليمن على استعداد لمواجهة أي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة تهدف إلى منعه من أداء واجبه الديني، والأخلاقي، والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الإبادة في غزة العميد يحيي سريع القوات المسلحة اليمنية المتحدث باسم القوات المسلحة اليمن أم الرشراش فلسطين

مواد متعلقة

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وبيان من جيش الاحتلال

إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي في القدس جراء إطلاق صاروخ من اليمن

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يرصد صاروخا من اليمن

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

ترقبوا، نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

جمهور يواجه مصطفى كامل بكليب "أبوسك” بعد قرار منع راغب علامة الغناء في مصر (فيديو)

أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس

3985 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة القليوبية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads