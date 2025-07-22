القوات اليمنية تستهدف مطار اللد الإسرائيلي بصاروح “فلسطين 2”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن صباح اليوم الثلاثاء، غداة تنفيذه غارات جوية على ميناء الحديدة.

وقال الاحتلال في منشور على حسابه في تطبيق "تليجرام" إنه "عقب دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف مطار اللد الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، يُطلق عليه “فلسطين 2”، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح.

استهداف 5 أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة

وأشار إلى تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت 5 أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة، وذلك ردًا على جريمة الإبادة في غزة والعدوان الإسرائيلي الأخير على ميناء الحديدة.

وقال سريع: إن العملية النوعية استهدفت مطار اللد، وهدفًا عسكريًا في يافا المحتلة، بالإضافة إلى ميناء أم الرشراش، ومطار رامون، وهدف حيوي في منطقة أسدود.

وأضاف: "نفذت العملية باستخدام 5 طائرات مسيرة، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأوضح أن العملية تأتي "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة"، وكذلك "ردًا على عدوانه الأخير على ميناء الحديدة".

وأكد سريع أن اليمن مستمر وملتزم بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم، مشددًا على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

كما أشار إلى أن اليمن على استعداد لمواجهة أي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة تهدف إلى منعه من أداء واجبه الديني، والأخلاقي، والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

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