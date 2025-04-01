بدءًا من ثالث أيام العيد، "عايش إكلينيكيا" يعود على مسرح الهناجر

يعود من جديد العرض المسرحي "عايش إكلينيكيا" كتابة وإخراج أحمد فتحي شمس، على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ابتداءا من غدا الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2025.

وتبلغ سعر تذكرة العرض ثلاثون جنيها، وينطلق في تمام السابعة مساء.

مسرحية عايش اكلينيكيا

العرض يدور في إطار كوميديا سوداء حول شخص طيب يموت ثم يعود مرة أخرى للحياة، ويرى معاملة من حوله كيف كانوا يعاملونه ويستغلونه ويتكالبون عليه، وهو دائمًا كان حسن النوايا.

أبطال مسرحية عايش اكلينيكيا

ويشارك في بطولة العرض مصطفى حزين، ونهلة كمال، ويوركا، وياسر أبو العينين، وعمر صلاح الدين، وأحمد خشبة، وعبدالرحمن علي، وعمر صلاح الدين، وأحمد رشاد، ومحمد عبدالمجيد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، ملابس كارمن أحمد، تصميم ديكور أحمد رشاد، ألحان الموسيقار أحمد شعتوت، وتصميم الرقصات محمد بيلا، من إخراج أحمد فتحي شمس.

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