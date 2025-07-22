وزير البترول يبحث مع بريتش بتروليوم سبل تسريع وتيرة المشروعات وزيادة الإنتاج

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وليام لين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم BP العالمية لشئون الغاز والطاقة منخفضة الكربون، والوفد المرافق الذي ضم المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي للشركة في مصر، وبحضور الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الخطط الجديدة للشركة للاستثمار في أنشطة تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة لها في البحر المتوسط، إضافة إلى مناقشة سبل تسريع وتيرة المشروعات المشتركة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

شراكة استراتيجية وتنفيذ مشروعات تهدف لزيادة الإنتاج

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركة بريتش بتروليوم، وتعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع المزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاع.

كما ناقش اللقاء خطط الشركة خلال الفترة المقبلة في أعمال الاستكشاف الجديدة من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط.

وتطرق اللقاء إلى الدور المجتمعي الرائد لشركة بريتش بتروليوم في مصر، من خلال مبادراتها التنموية التي تسهم بشكل فعال في خدمة وتنمية المجتمع المصري، وهو ما أشاد به الوزير، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز الأثر المجتمعي الإيجابي للشركة.

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