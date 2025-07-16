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ثقافة وفنون

يوسف معاطي يكشف أسرار 10 سنوات من الغياب في أحدث حلقات "واحد من الناس"

يوسف معاطي، فيتو
يوسف معاطي، فيتو

يحل الكاتب والمؤلف الكبير يوسف معاطي في أول ظهور له بعد 20 عاما في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

ويكشف معاطي عن أسرار لم تذع من قبل ومفاجآت وتصريحات هامة خلال برنامج "واحد من الناس"، والتي تذاع على مدار 4 حلقات في التاسعة والنصف مساء الأحد والإثنين على شاشة قناة “الحياة”.

يوسف معاطي وعمرو الليثي

ويكشف معاطي خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي أسباب سفره لمدة عشر سنوات.. وأسرارا تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام ومذكراته التي تذاع لأول مرة، ومفاجأة الحلقة مكالمة هامة يتلقاها يوسف معاطي.

ويكشف أسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس"، ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم.. كما يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

ولماذا وضعه الموساد على قوائم الاغتيالات ومن مورجان أحمد مورجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة".. أسرار كثيرة يكشف عنها في 4 حلقات ليوسف معاطي مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد القادم على الحياة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة.
 

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